Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wethau - Da hatten die Mitglieder des Weinbauvereins Wethau beim (diesmal noch zugekauften) Weinvorrat für den Ausschank bei ihrem 2. Wethauer Weinbergfest gegenüber der Vorjahresmenge bereits ein ganzes Drittel „draufgepackt“. Dennoch drohte bei der Veranstaltung am vorigen Sonnabend am Langen Berg in Wethau gegen 19 Uhr der Rebensaft auszugehen. „Dankenswerterweise haben einige Vereinsmitglieder dann ganz fix noch ,Nachschub’ aus ihren privaten heimischen Beständen herangeschafft, so dass bis zum Veranstaltungsende gegen halb, um neun keine Kehle trocken bleiben musste“, nahm Vereinschef und Bürgermeister Benjamin Ritter diese charmante „Verlängerung“ mit Humor.