Kriminalität im Burgenlandkreis Werkzeug und Maschinen entwendet: Täter brechen in Kleintransporter ein

In Freyburg, Weißenfels und Teuchern haben bislang unbekannte Täter versucht, in mehrere Transporter einzubrechen. In zwei Fällen war es ihnen gelungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.