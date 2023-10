Naumburg - 2021 durfte man in der Pandemie nur mit Maske und unter „2G“-Bedingungen auf die Eisbahn. 2023 war auf das Aufstellen der Fläche in der Hochzeit der Energiekrise verzichtet worden. Zumindest eine deutliche kleinere Bahn, ausschließlich zum Eisstockschießen, diente damals dank Wirt Peter Draht als Ersatz.

In diesem Jahr nun aber kehrt der Schlittschuh-Spaß vollumfänglich zurück. Am 17. November findet auf dem Markt die Eröffnung statt. Das dürfte vor allem die Kinder und Jugendlichen freuen, die stets zu den Hauptnutzern zählen, während sich die Eltern bei Schwatz und Glühwein an der Bande gütlich tun.

Gruppen können Bahn buchen

Bis inklusive 3. Januar wird das Eislaufen möglich sein. Die Preise dafür haben sich laut dem Innenstadtverein als Veranstalter im Wesentlichen nicht geändert. Kinder zahlen für 90 Minuten 2,50; Erwachsene 4,50 Euro. Lediglich der Schuhverleih sei mit nun 2,50 Euro etwas teurer geworden.

Möglich wird das Aufstellen der ungeachtet aller Einnahmen natürlich trotzdem defizitären Eisfläche durch die finanzielle Unterstützung der Technischen Werke Naumburg, die trotz ihrer Schwierigkeiten als Hauptsponsor erhalten bleiben, wenn auch in verringertem Umfang. Gebucht werden kann die Bahn online unter naumburg-im-advent.de sowohl für Schulklassen zum Schlittschuhlaufen, als auch für Gruppen für ein abendliches Eisstockschießen.

16 Teams können sich beteiligen

Apropos: Auch in diesem Jahr richtete Naumburger Tageblatt/MZ die beliebte Stadtmeisterschaft im Eisstockschießen aus. Dafür wird es wieder zwei Vorrunden-Wettbewerbe und ein Finale geben. Insgesamt 16 Teams können sich beteiligen. Wer daran interessiert ist, sollte sich schnellstmöglich per E-Mail anmelden. Anzugeben sind bitte der Name des Teams, der Kapitän samt Handynummer und der Wunschtermin für den Vorentscheid. Zur Auswahl stehen die Dienstage 21. November und 5. Dezember, jeweils ab 19 Uhr. Das große Finale wird am Mittwoch, 20. Dezember, stattfinden. Für die Teilnahmegebühr von 25 Euro erhalten die Teams vier Freigetränke. Witzige Kostüme sind wie jedes Jahr erwünscht.

Anmeldung ab sofort unter [email protected]