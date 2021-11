Gemeindereferentin Franziska Scherf (l.) und Susanne Wagner, Vorstandsmitglied beim Naumburger „popchor(N)“, stehen am Altar der Katholischen Kirche St. Peter und Paul, in der am 4. Dezember zwei Konzerte geplant sind.

Naumburg - Nehmen wir die Eröffnung der Eisbahn auf Naumburgs Markt am vergangenen Freitag einfach mal als Omen, dass - trotz unleugbar schwieriger Umstände - in der Adventszeit zumindest einige liebgewonnene Traditionen Bestand haben: Für Sonnabend, 4. Dezember, plant der „popchor(N)“ aus der Domstadt sein alljährliches Weihnachtskonzert in der Katholischen Kirche St. Peter und Paul am Kramerplatz. Über die Bedeutung des gemeinsamen Singens, speziell in der Adventszeit, sprach Andreas Löffler mit Gemeindereferentin Franziska Scherf und Susanne Wagner vom Chorvorstand.

Welchen Stellenwert hat das gemeinsame Singen in unserer Gesellschaft überhaupt noch?

Susanne Wagner: Nun, ich fürchte, keinen allzu großen mehr. Wenn man von Kita und Schule sowie den regelmäßigen Kirchgängern und uns Chormitgliedern absieht: Wo wird gemeinsames Singen heute denn tatsächlich noch regelmäßig praktiziert? Wohl nicht umsonst gibt es das Bonmot, dass Deutschland das Land der ersten Strophe sei.

Franziska Scherf: Ich sehe das ähnlich, dass neben den Chören die Kirchengemeinden gewiss die sangesfreudigsten Institutionen sind - schon weil dieser Part im Gottesdienst eine wichtige Rolle spielt. „Wer singt, betet doppelt“, hat schon der heilige Augustinus gesagt.

Zum dritten Mal soll das popchor(N)-Weihnachtskonzert in der Kirche am Kramerplatz stattfinden. Welche Gedanken verbinden sich für Sie damit?

Wagner: In einer Kirche zu singen, hat ein besonderes Flair und etwas Erhabenes. Diese Atmosphäre lässt Lieder ganz anders wirken - wie ich selbst erlebt habe: Wir haben beispielsweise den Udo-Jürgens-Song „Gib mir deine Angst“ im Repertoire, mit dem ich nie so recht was anzufangen wusste. Als ich das Lied dann bei der Konfirmation meines Sohnes hörte, nahm es mich total gefangen.

Scherf: Wir haben viele Anfragen für Auftritte in unserer Kirche - sogar aus Weimar oder Leipzig -, beschränken uns aber bewusst auf wenige ausgewählte Konzerte. Ich find’s schön, wenn auch Leute außerhalb von Gemeinde und Gottesdienst in die Kirche und diesen Raum entdecken kommen.

Was für ein Programm ist für den 4. Dezember geplant?

Wagner: Wir wollen den Gospel „You are holy“ singen und eine funkige Version von „O du fröhliche“ - dazu viele Lieder, die nicht direkt mit Weihnachten zu tun haben, aber gut in die besinnliche Zeit passen wie „Gabriellas Sång“ aus dem Film „Wie im Himmel“.

Scherf: „Stille Nacht, heilige Nacht“ und „Kommet, ihr Hirten“ gibts dann zu Heiligabend. (lacht)