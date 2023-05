300.000 DDR-Mark: So viel, in etwa, erbeuten die Täter am 10. Mai 1983. Um eine Vorstellung zu erhalten, welches Volumen eine solche Summe hat, wird sie von den Behörden nach der Tat noch mal zusammgetragen, gestapelt und vermessen - dokumentiert von diesem Foto aus den Akten der Staatssicherheit. Man fragt sich: Wie wollten die Täter so viel Geld unbemerkt ausgeben?

(Foto: Bundesarchiv)