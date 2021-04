Wenzel vom 18. November: Pelzumhang als Beute?

Die Naumburger Narrenzunft war am Sonnabend nach närrischem Programm gerade zum gemütlichen Teil übergegangen, da passierte es: ein an der Garderobe platzierter samtroter Umhang wurde geklaut. Nicht irgendeiner, sondern der von Regine, ihres Zeichens Prinzessin der befreundeten Naumburger Karnevalsgesellschaft aus Hessen, die zum Saisonauftakt im Ratskellersaal mit an Bord war. Gabriele Rückert, Vorsitzende der hiesigen Narren: „Das macht uns ziemlich fassungslos. Der pelzbesetzte Umhang ist ein Unikat, wurde von Prinzessin zu Prinzessin weiter gegeben. Und hier bei uns kommt er weg. Regine ist verdammt ...

In der Mitteldeutschen Oberliga müssen die HCB-Frauen am Sonntag bei der zweiten Mannschaft des HC Rödertal antreten. Anwurf ist um 16 Uhr in der Sporthalle in Großröhrsdorf, nordöstlich von Dresden gelegen. Die gastgebende Reserve des Zweitbundesligisten Rödertal liegt derzeit mit 4:10 Punkten auf Platz zehn der Oberliga - je drei Ränge und Zähler hinter den Burgenländerinnen.

Nach Großröhrsdorf können am Sonntag die Fans der HCB-Frauen ihr Team mal wieder in einem Bus begleiten. Dieser fährt 11.45 Uhr in Naumburg (Vogelwiese), 12 Uhr in Plotha (Bahnhofstraße) sowie 12.05 Uhr in Prittitz (Platz des Friedens) ab.

Anmeldungen für die Busfahrt nimmt Danny Nas unter Telefon 0172/7 50 52 02 entgegen.