Wenn sich Reglindis über Besucher ärgert

Die Schüler sollten ihre eigene Fantasie bemühen und den vier Naumburger Stifterfiguren Reglindis und Hermann sowie Uta und Ekkehard pfiffige Wortwechsel in den Mund (respektive in die Sprechblase) legen.

Naumburg - „Hallo Leute, die Besucher haben gesagt, ich habe einen dicken Kopf“, beschwert sich Stifterfigur Reglindis im Naumburger Dom bei Ehemann Hermann und ihren Gefährten Uta und Ekkehard. Logisch, dass sich diese Szene nicht in Wirklichkeit zugetragen haben kann - in einem Comic aber schon: Drittklässler der Naumburger Uta-Schule haben Reglindis den ulkigen Spruch in den Mund gelegt, genauer: auf einer Comiczeichnung in eine leere Sprechblase über ihrem Kopf eingetragen.