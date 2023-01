Wenn neue Chefin zugleich auch Mieterin ist

Nach 15 Jahren in der „Arche Nebra“ zieht es Elke Arndt zur Nebraer Wohnungsgesellschaft. Welche Aufgaben die 58-Jährige hat und was die Stadt für sie ausmacht.

Nebra - Wenn Elke Arndt von Nebra spricht, kommt sie regelrecht ins Schwärmen. „Die Stadt ist ein Juwel, das keiner kennt“, sagt die 58-Jährige. Sie schätzt die Geschichte, die Landschaft, die Menschen, die umtriebigen Vereine und die Ruhe - nach trubeligen Arbeitstagen. „Hier ist es abends so still, da hört man seine eigene Zellteilung und die Nachtigall“, sagt Elke Arndt, die 2012 in die Unstrutstadt gezogen und 15 Jahre lang als Buchhalterin in der „Arche Nebra“ tätig war, nicht ohne ein gewisses Augenzwinkern.