Die schon lange im Unstruttal aktive Kitzretter-Gruppe erhält nun Verstärkung in Finne- sowie Eckartsbergaer Region erhalten. Welche Vorteile die Zusammenarbeit hat.

Eckartsberga - Wenn es überhaupt noch eines Beweises bedurft hätte, dass Jäger keineswegs nur Tiere schießen, sondern ganz im Gegenteil eine umfassende(re) Aufgabe in Sachen Naturschutz und Erhaltung des ökologischen Gleichgewichts erfüllen, dann dürfte Nachfolgendes den ultimativen Beleg liefern: In der Region Eckartsberga haben Waidleute aus dem dortigen Hegering in Kooperation mit ortsansässigen Landwirten jüngst ein gut zehnköpfiges Kitzretter-Team aufgebaut.