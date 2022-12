Wenn dem Koch nicht zu trauen ist: „Bühnenstürmer“ zeigen Weihnachtskomödie

Laucha - Es ist Nachmittag am Heiligabend. Bei Familie Meier läuft alles seinen gewohnten Gang. Mutter Evi kocht und ist im Dauerstress, die erwachsenen Töchter Vivien und Lucy schmücken den Weihnachtsbaum, Vater Jürgen lässt es sich Zeitung lesend im Sessel gut gehen. Opa Alfred und Oma Gertrud sind bereits angereist und werfen sich so manche Schlechtigkeiten an den Kopf. Tante Susan will dem heiligen Bimbam entfliehen und wartet auf das Taxi.