Wenn das Ich schwindet: Wie eine Selbsthilfegruppe Angehörigen helfen kann

Naumburg - In ihren Händen hält sie ein Päckchen Taschentücher, das sie immer wieder hin und her dreht. Manchmal stockt ihre Stimme, schimmern in ihren Augen Tränen. „Auch wenn ich mittlerweile etwas zur Ruhe gekommen bin, tut es mir noch immer sehr weh. Und es ist schlimm, wenn man ihn so emotionslos sieht“, erzählt die 76-jährige Frau.