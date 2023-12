Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg. - „Alles wird teurer“ ist wohl inflationsbedingt einer der meistbenutzten Sätze der vergangenen zwei Jahre. Er wurde „inflationär“ benutzt, wenn man so will. Doch jetzt, nämlich am 10. Dezember, wird etwas billiger und zwar das Bus- und Bahnfahren im Burgenlandkreis, jedenfalls für Gelegenheitsfahrer auf mittleren und längeren Strecken.