Freyburg - Haus und Hof in der Hohen Straße 29 in Freyburg sind nicht nur der Sitz der Dachdecker-Firma Grünewald. Sie gleichen einem Museum, in dem es viel zu entdecken gibt. An der Wand in der Hofeinfahrt hängt altes Werkzeug, in einem Zimmer des Hauses sind alte Architektur-Zeichnungen zu sehen, in einer Vitrine stehen Winzerfest-Gläser, in Regalen Biertrucks und Mini-Autos. Und Maik Grünewald hat schwer zu tragen, als er eine große Sammel-Mappe zeigt. Der 41-Jährige ist Dachdeckermeister und seit 2016 Chef des Familienunternehmens, das mit seinen 157 Jahren zu den ältesten seiner Art in Mitteldeutschland zählt, einst von Otto Grünewald gegründet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.