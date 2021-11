Weiter verlustpunktfrei

Naumburg - In den Punktspielen der beiden untersten Ebenen des Fußball-Männerbereichs gab es am Wochenende folgende Resultate.

KREISLIGA: Baumersrodaer SV - FC RSK Freyburg II 2:0 (0:0). In der ersten Halbzeit dieses Nachbarschaftsduells gab es keine nennenswerten Torchancen. Auch nach dem Seitenwechsel versuchte es die RSK-Reserve mit langen Bällen, aber die von Martin Beyer an dessen 35. Geburtstag bestens organisierte Abwehr der Baumersrodaer stand sicher. Nach einem Angriff über die linke Seite wurde Torjäger Albert Reinicke im Strafraum der Gäste gefoult, und vom Punkt brachte Florian Jäger (60.) den BSV in Front, obwohl Freyburgs Keeper Christoph Madeja noch mit den Händen am Ball war. Zehn Minuten später erhöhte Tobias Tenscher nach einem Steilpass auf 2:0. Weitere gute Einschussmöglichkeiten des souveränen und weiterhin verlustpunktfreien Tabellenführers konnten Felix Neumann und Tenscher nicht nutzen, weil Madeja mehrfach parierte.

Blau-Weiß Bad Kösen II - Gleinaer SV 4:1 (3:0). Die personell arg gebeutelten Gäste mussten zum Start in die zweite der insgesamt drei geplanten Runden ohne Wechselspieler auskommen. Die Kurstädter erwischten einen Blitzstart und gingen durch einen von Maik Grottel verwandelten Freistoß (2./nach Foul an Oliver Böhme) sowie einen von Marc Eschrich verwandelten Elfmeter (5./nach Foul an Clemens Schumann) schnell mit 2:0 in Führung. Marco Werner, Christian Ossig und Grottel vergaben weitere gute Chancen der Blau-Weiß-Reserve, ehe Martin Breitenbach (40.) einen Eckball von Grottel zum 3:0-Pausenstand verwertete. Mit seinem zweiten Strafstoß-Treffer zum 4:0 sorgte Bad Kösens Spielertrainer Marc Eschrich (48./ nach Foul an Böhme) für die Entscheidung. Die Gleinaer gaben sich nicht auf und wurden für ihre Bemühungen mit dem Ehrentor, das Fabian Peschke (87.) per Freistoß erzielte, belohnt.

FC ZWK Nebra II - Balgstädt/ Laucha II 2:2 (1:0). In einem abwechslungsreichen Unstrut-Derby brachte Sorbon Saidov (42.) die Nebraer mit einem geschickten Lupfer über Gästekeeper Erik Ulrich in Front. Fast mit dem Pausenpfiff scheiterte Saidov am gut reagieren Ulrich, aber in der 71. Minute musste sich der Schlussmann nach einem platzierten Schuss Saidovs von der Strafraumgrenze ein weiteres Mal geschlagen geben. Die BSV/BSC-Kombination ließ sich von dem 0:2-Rückstand nicht entmutigen. Per Handstrafstoß stellte Maximilian Stollberg (79.) den Anschluss her, und in der Nachspielzeit verwertete Christian Schulze eine Hereingabe von Thomas Elste zum umjubelten Ausgleich.

KREISKLASSE, Staffel 1: Baumersroda II - FSV Klosterhäseler 2:4 (1:1). Die Gastgeber begannen couragiert, BSV-Vorsitzender Silvio Rockstroh hatte aber mit einem Pfostenschuss Pech. Nach einer Flanke von Johannes David erzielte Ronny Benndorf (13.), Sportlicher Leiter der Baumersrodaer, den Führungstreffer seines Teams, das weitere klare Chancen nicht nutzen konnte. Mit einem Distanzschuss in den rechten Winkel glich dann Christian Reichardt (38.) für den FSV aus, und derselbe Spieler stellte das Ergebnis zwei Minuten nach der Pause auf 1:2. Mit einem verwandelten Strafstoß - zuvor war Florian Frenzel gefoult worden - sorgte Nico Reimer (51.) für den Gleichstand. Weitere Treffer der Platzherren verhinderten Klosterhäselers Keeper Matthias Israel und - beim Schuss von Frenzel - erneut das Aluminium. Die Gäste profitierten vom Chancenwucher ihres Gegners und feierten nach Kontertoren von Dustin Spiegler (85.) und Arne Schulze (87.) einen unerwarteten Auswärtssieg, ihren ersten im fünften Versuch, mit dem sie die „rote Laterne“ an die Mertendorfer Reserve abgaben.

Germania Schönburg/Possenhain - Lossa/Rastenberg II 0:7 (0:5). Eine gehörige Überraschung gab im Match zwischen den bisherigen punktgleichen Tabellennachbarn. Nach knapp 20 Minuten lag die Reserve der länderübergreifenden Spielgemeinschaft durch die Treffer von Rico Engelhardt, Arian Gorges und Thomas Eckert bereits mit 3:0 vorn. Marcus Keitel, der später dann auch den Endstand herstellte, und Thomas Sturm sorgten für das aus Germania-Sicht deprimierende Pausenresultat. Im zweiten Durchgang ließ dann die Torflut der Eintracht/Union-Kombination, die auf den vierten Rang vorrückte, etwas nach. Jonas Boblenz machte das halbe Dutzend voll, ehe Keitel erneut traf.

Reinsdorfer SV - SV Mertendorf II 4:0 (2:0). Nach einem Einwurf der Gäste eroberten die Reinsdorfer den Ball, und Manuel Schmidt (19.) erzielte mit einem sicher eher als Flanke gedachten Schuss über den verdutzten Mertendorfer Keeper das 1:0. Fünf Minuten später verlängerte René Romba einen Abschlag des RSV-Liberos mit dem Kopf, und Dirk Bornschein traf zum 2:0. Nach dem Seitenwechsel wurden die Wethautaler etwas besser, ohne sich zwingende Torchancen zu erarbeiten. Reinsdorfs Keeper, Trainer Ralf Staake, musste nicht ein einziges Mal ernsthaft eingreifen. Nach Vorarbeit von Bornschein und Geburtstagskind Mike Kieslich war Nick Richter (71.) zum 3:0 erfolgreich. Kurz darauf stellte Max Falke (73.) den Endstand her. Gästeschlussmann Marcel Deibicht verhinderte eine höhere Niederlage seines Teams. Mit diesem Sieg übernahmen die Reinsdorfer von den diesmal spielfreien Kaiserpfälzern vorerst den zweiten Tabellenplatz.

SC Naumburg III - SG ZW Karsdorf 3:0 (3:0). Die SCN-Dritte setzte ihren beeindruckenden Siegeszug fort. Bislang hat sie in dieser Saison erst einen Gegentreffer kassiert - und zwar im Hinspiel beim 5:1-Sieg durch den Karsdorfer Robin Unterberg. Dieses Mal sorgten auf dem Halleschen Anger Almame Daffeh (13./ nach Flanke von Vasily Solotarew), Solotarew selbst (35./nach schöner Einzelleistung) sowie Luis Weiland (44./mit einem abgefälschten Schuss) für die klare Pausenführung des Favoriten. Weitere Torchancen konnten die Naumburger nicht nutzen. Jubel brandete in der 85. Minute dennoch auf, weil Ersatztorwart Jacob Zedler eingewechselt wurde und sein Comeback nach fünfjähriger Verletzungspause feierte.

Staffel 2: Hohenmölsen/Großgrimma II/Burgwerben II - VSG Löbitz 4:4 (2:2). Die Löbitzer standen beim noch ungeschlagenen Tabellenführer kurz vor einem Sieg, aber mit seinem Treffer in der Schlussminute rettete Andreas Buchal den Gastgebern noch einen Punkt. Die frühe Führung des Spitzenreiters durch Marcel Hribal (5.) machte die VSG durch Florian Barth (8.) und Philipp Binder (15.) wett. Dann drehten Stephan (20.) und Danny Höffler (50.) das Ergebnis, doch erneut wechselte die Führung, weil Moritz Prater - zunächst nach seiner sehenswerten Einzelaktion (55.), dann nach Pass von Ludwig Schlag (85.) - ein Doppelpack gelang. Der Löbitzer Keeper Erik Knabe zeigte mehrere gute Paraden, konnte aber Buchals späten Ausgleichstreffer nicht verhindern.