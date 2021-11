Weiße Weste, hohe Trefferquote

Burgenländerinnen bezwingen in der Mitteldeutschen Oberliga Gäste aus Thüringen mit 36:26.

Michelle Paluszkiewicz erzielt hier eines ihrer 16 Tore im Heimspiel gegen die SG Apolda/Großschwabhausen. Damit hat die HCB-Akteurin ihre Quote auf elf Tore pro Partie gesteigert.

Plotha/Naumburg - Fünf Spiele, fünf Siege. Fünf Spiele, 55 Tore. Diese beiden Serien sind beeindruckend: Mit einem souveränen 36:26-Erfolg am Sonnabendnachmittag in Plotha gegen Apolda/ Großschwabhausen aus dem benachbarten Thüringen haben die Handballerinnen des HC Burgenland ihre „weiße Weste“ in der Mitteldeutschen Oberliga gewahrt. Und Michelle Paluszkiewicz hat dabei mit überragenden 16 Treffern ihre Torausbeute auf insgesamt 55 und damit elf pro Partie verbessert.

„Ja, das war schon eine herausragende Leistung. Ich glaube, Michelle hatte nur einen Fehlversuch, und da war ihr der Ball aus der Hand gerutscht“, zollt auch HCB-Trainer Sascha Meiner Respekt. Und er ergänzt: „Wobei man sagen muss, dass dafür auch eine sehr gute Abwehrarbeit mit einer starken Torhüterin Maria Pfüller verantwortlich war.“ Paluszkiewicz spielt in der 5:1-Deckung der Burgenländerinnen auf der Spitze und ist nach Ballgewinnen bei den Tempogegenstößen deshalb ganz vorn dabei. „Dann muss man aber auch erst mal so eine Sicherheit beim Abschluss an den Tag legen“, sagt Meiner.

Coach Sascha Meiner und Spielertrainerin Jessica Stiskall (nicht im Bild) bleiben mit den Burgenländerinnen in der Mitteldeutschen Oberliga auf Erfolgskurs. (Foto: Torsten Biel)

Zu Beginn dieser Partie hatte Maria Pfüller gegen ihren Ex-Verein - sie war 2019 vom HSV Apolda zum HCB gewechselt - mit ihren Paraden dafür gesorgt, dass die Gastgeberinnen schnell eine Acht-Tore-Führung herauswerfen konnten. Diese schmolz nach einigen Wechseln zwar etwas, „doch bald fand unsere Mannschaft den Rhythmus wieder, und der Sieg geriet nie in Gefahr“, berichtet der Coach, der die Burgenländerinnen seit Saisonbeginn zusammen mit Spielertrainerin Jessica Stiskall, die am Sonnabend sechs Treffer beisteuerte, betreut.

Mit nunmehr 10:0 Punkte liegen die HCB-Frauen hinter dem ebenfalls verlustpunktfreien Spitzenreiter Dessau-Roßlauer HV (12:0, siehe auch „Zahlenspiegel“) in Lauerstellung. Allerdings ist der Fortgang des Spieljahres wegen der steigenden Inzidenzzahlen freilich ungewiss. Im Gegensatz zu den Landesverbänden Sachsen-Anhalt, Sachen und Thüringen, die den Spielbetrieb in ihrem Verantwortungsbereich vorerst unterbrochen haben, hat der Mitteldeutsche Handball-Verband (MHV) die Oberliga-Runden noch nicht gestoppt.

Gudrun Schönefeld aus Possenhain zeigt in der Sporthalle in Plotha Mitgliedern des HCB am Eingang ihren Impfstatus. Angewendet wird aktuell die 3-G-Regel. (Foto: Torsten Biel)

Wobei Sascha Meiner nicht verstehen kann, dass der MHV so lange Spielpausen wie zuletzt für die Burgenländerinnen (mehr als einen Monat) zulässt: „Es war doch abzusehen, dass die Corona-Lage spätestens im November wieder komplizierter wird. Wir haben eine kleine Liga mit inzwischen lediglich noch zehn Teams. Da hätte man zum jetzigen Zeitpunkt zumindest mit der Hinrunde schon durch sein können.“

Während die Drittliga-Männer ihr Heimspiel am Sonnabend gegen Hildesheim wegen einiger Corona-Fälle in der Mannschaft absagen mussten (neuer Termin: 6. Februar 2022, wir berichteten), sind die HCB-Frauen bislang von Infektionen verschont geblieben. „Wir hatten vorsichtshalber das letzte Donnerstag-Training ausfallen lassen, und vor der Partie am Samstag sind alle Spielerinnen negativ getestet worden“, so Sascha Meiner.

STATISTIK: HC Burgenland - SG Apolda/Großschwabhausen 36:26 (16:11). HCB: Maria Pfüller; Jessica Stiskall 6/2, Lena John 2, Theresa Gering, Sandra Kube 2, Lea Guderian, Jasmin Heinz, Michelle Paluszkiewicz 16/1, Lea Schönefeld 4/2, Patrizia Sturm 2, Carmen Ringler 2, Juliana Maul 2, Celine Knorr - Siebenmeter: HCB 5/5, Apolda/Großschwabhausen 5/4; Zeitstrafen: HCB 1, Apolda/ Großschwabhausen 1.

Ihr nächstes Punktspiel in der Oberliga sollten die HCB-Frauen laut Plan eigentlich am kommenden Sonnabend, 27. November, 17 Uhr, bei der HSG Rückmarsdorf bestreiten. Doch ab Montag, 22. November, werden in Sachsen die Sporthallen für den Trainings- und Wettkampfbetrieb gesperrt sein. Möglich ist deshalb noch ein kurzfristiger Tausch des Heimrechts.