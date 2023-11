Vor dem Schöffengericht bestreitet er, die Bilder und Videos besessen zu haben. In diversen Chats stellt sich das anders dar. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Weinerlicher Angeklagter: Mittdreißiger speichert an die 50 Kinderpornos auf seinen Handys

Naumburg. - Weinerlich saß er gestern im Amtsgericht Naumburg auf der Anklagebank und beteuerte kleinlaut bis zum Schluss des Strafprozesses seine Unschuld: ein 35-jähriger Wahl-Naumburger, der sich wegen Besitzes kinder- und -jungendpornografischer Bilder und Videos verantworten musste. Anders als im Fall eines Geständnisses kamen der Vorsitzende Richter und die Schöffinnen nicht umhin, in die Akten mit dem diversen Bildmaterial zu schauen. Das sei das erste Mal in seiner langjährigen Laufbahn als Richter, dass er gezwungen sei, sich mit den Schöffen solche Bilder anzusehen, betonte er in der Urteilsbegründung. Wie von der Staatsanwaltschaft beantragt, wurde der Angeklagte, wenn auch noch nicht rechtskräftig, zu 14 Monaten Haft verurteilt, die zur Bewährung für die Dauer von drei Jahren ausgesetzt werden sollen.