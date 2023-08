Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Freyburg - Der Weinregion Saale-Unstrut steht eine aufregende Zeit bevor: Die Winzer bereiten sich auf die in einigen Wochen so richtig startende Lese vor. Und auch der Weinbauverband als Interessenvereinigung der hiesigen Rebsaft-Produzenten steckt mitten in den Vorbereitungen auf seinen absoluten Jahres-Höhepunkt: das Winzerfest vom 8. bis 10. September. Also volle Konzentration auf dieses Spektakel? Mitnichten.