Weil ein Kontoauszugsdrucker in der Sparkassen-Filiale am Naumburger Topfmarkt defekt war, geriet ein Mann in Rage. Sein Alkoholpegel war hoch.

Ein randalierender Mann in der Sparkasse-Filiale am Naumburger Topfmarkt löste am Montag einen Polizeieinsatz aus.

Naumburg/agu - Erst hat ein Mann in der Sparkassen-Filiale am Naumburger Topfmarkt randaliert - und dann die Polizei gerufen. Er war am Montagabend in Wut geraten, weil ein Kontoauszugsdrucker nicht funktionierte. Kurzerhand stieß er das Gerät sowie zwei weitere um.

Wie eine Polizeisprecherin sagte, war der Mann stark betrunken. Ein Alkoholtest ergab laut Angaben der Polizei 2,72 Promille.