Wassertourismus im Burgenlandkreis Treppen, Rampen, Bootsregale: Kreis investiert an Saale, Unstrut und Elster

An zahlreichen Standorten im Burgenlandkreis erfolgen verschiedene Maßnahmen, um wassertouristische Infrastruktur zu erweitern - so auch im Blütengrund und in Großjena. Angesichts höherer Kosten hofft Kreis auf weitere Fördermittel.