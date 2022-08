Wässern, mähen, düngen: Vor welche Herausforderungen die Trockenheit den Platzwart des SC Naumburg stellt

55-Jähriger sorgt sich um die Anlage am Halleschen Anger und engagiert sich darüber hinaus seit Jahren in der Flüchtlingshilfe.

Naumburg - Grasgrün ist der Rasen. In diesen trockenen Tagen ein ungewohnter Anblick. Die sonst grünen Flecken in Vorgärten und Gärten haben eine braungelbe Färbung angenommen. Dass der Rasen am Halleschen Anger eine Ausnahme ist, weiß auch Jörg Baehr. „Ich erlebe den Klimawandel hier live“, sagt der Naumburger. Baehr ist der Platzwart des SC Naumburg. Damit die Spieler aller Teams mit Beginn der Saison gute Bedingungen vorfinden, hat er alle Hände voll zu tun. „Seit Mitte Mai bewässern wir durchgängig. Der Regen reicht nicht aus, sonst würde der Rasen so gelb aussehen“, sagt Baehr mit ernster Stimme und zeigt auf ein Stück des Feldes außerhalb.