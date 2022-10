Wäschetrockner steht in Freyburger Wohnung in Flammen

Einwohner des Hauses in der Sektkellereistraße konnten sich noch vor Ankunft der Rettungskräfte in Sicherheit bringen.

Die Feuerwehr wurde in der Nacht zum Montag zu einem Brand in der Freyburger Sektkellereistraße gerufen.

Freyburg - In der Nacht zum Montag kam es in der Freyburger Sektkellereistraße zu einem Brand. Alle Bewohner des Hauses konnten sich in Sicherheit bringen, bevor Einsatzkräfte der Feuerwehr einen in Flammen stehenden Wäschetrockner in einer Wohnung löschten.

Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Schaden wird laut Polizei-Informationen auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. (hbo)