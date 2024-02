Warum in Possenhain der Karneval erst nach Aschermittwoch gefeiert wird

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg - Wie ist eigentlich das Wörtchen „Kuhhan“ entstanden? Das stamme noch, so der Präsident des Possenhainer Carnevals Clubs, Axel Schneller, aus DDR-Zeiten. Damals gab es in Possenhain eine große LPG-Milchviehanlage. „Die umliegenden Ortschaften haben unseren Ort Kuhhan genannt.“ Und so war ein Schlachtruf gefunden. „Kuhhahn Helau im Bretterbau“ wurde bald daraus; der Schlachtruf ist demnächst wieder zu vernehmen.