Warum ein Zeuge den Crystal-Deal bei Laucha erfunden hat

Im Amtsgericht Naumburg ist ein Wahl-Zeitzer vom Vorwurf, mit Drogen in nicht geringen Mengen gehandelt zu haben, am Ende seines zweitägigen Strafprozesses freigesprochen worden.

Naumburg - Die Erleichterung war dem 48-Jährigen gestern am Ende eines zweitägigen Strafprozesses anzusehen. Vom Vorwurf, mit Drogen in nicht geringer Menge gehandelt zu haben, hatte ihn das Schöffengericht im Amtsgericht Naumburg freigesprochen - so wie es die Staatsanwältin beantragt hatte. Ihren Worten hatte sich der Verteidiger nur zu gern angeschlossen. Der Angeklagte war quasi ein Zufallsopfer, denn nach Überzeugung der Staatsanwältin musste er für eine mildere Haftstrafe herhalten, zu der ein 33-jähriger Lauchaer Ende 2020 im Landgericht Halle wegen bewaffneten Drogenhandels in nicht geringer Menge verurteilt worden ist. Für acht Jahre sitzt dieser seither ein.