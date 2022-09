Wanderschaft führt französische Steinmetzin nach Naumburg

Seit 15 Jahren führt Claudia Berger die Yoga-Schule in der Fischgasse.

Wandelte sich von der französischen Steinmetzin zur Naumburger Yogalehrerin: Claudia Berger (l.) in ihrer Yoga-Schule in der Fischgasse. Zu dieser gehört längst auch ihre Fachpraxis für Stressbewältigung.

Naumburg - Zurückgelehnt, mit beiden Füßen auf dem Boden sitzt Claudia Berger auf dem Sofa ihrer Praxis. Nichts scheint sie aus der Ruhe zu bringen und das, obwohl täglich der Stress an ihre Tür in der Naumburger Fischgasse klopft. Menschen, die vom nervenaufreibenden Alltag erschöpft und getrieben sind, auf eine Therapie beim Psychologen warten oder nach einer solchen erfolgreichen Behandlung den Status quo halten wollen, wenden sich an Claudia Berger mit ihrer Praxis für Stressbewältigung.