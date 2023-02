In der Verbandsgemeinde An der Finne wird am 5. März in Bad Bibra und Eckartsberga sowie in den Gemeinden An der Poststraße und Herrengosserstedt jeweils ein neues Oberhaupt gewählt.

Bad Bibra - In vier Gemeinden der Verbandsgemeinde An der Finne stehen im März Bürgermeisterwahlen an. Je ein neues Gemeindeoberhaupt werden die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden An der Poststraße und Kaiserpfalz sowie der Städte Bad Bibra und Eckartsberga jeweils am 5. März wählen. Sollte bei den Urnengängen keiner der Bewerber die absolute Mehrheit erreichen, wird am 19. März in einer Stichwahl über die Besetzung des Bürgermeistersessels entschieden.