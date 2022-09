Wahl zur Deutschen Weinkönigin: Luise Böhme schafft Sprung ins Finale

Kirchscheidungen/Neustadt an der Weinstraße - Die frühere Gebietsweinkönigin von Saale-Unstrut, Luise Böhme, hat den Sprung in die Endrunde zur Wahl der Deutschen Weinkönigin geschafft. Gemeinsam mit Mariella Cramer (Ahr), Katrin Lang (Baden), Juliane Schäfer (Rheinhessen) sowie Sophia Hanke (Pfalz) wird sie am kommenden Freitag, 30. September, ab 20.15 Uhr das Finale im Saalbau in Neustadt an der Weinstraße bestreiten.

Während der Vorrunde am Freitag hatte die 22-Jährige aus Kirchscheidungen unter anderem über Maischestandzeit informiert und einem kanadischen Weinliebhaber auf Englisch erklärt, was Federweißen ausmacht. Acht Kandidatinnen hatten sich in diesem Jahr der 70-köpfigen Jury präsentiert, die ihre Stimmen digital abgegeben haben. Gesucht werden die Nachfolgerinnen der Deutschen Weinkönigin Sina Erdrich (Baden) und der beiden Deutschen Weinprinzessinen Saskia Teucke (Pfalz) und Linda Trarbach (Ahr).

Erstmals in der Geschichte der Wahl können auch Zuschauer über ihre Favoritin votieren. Die Abstimmung kann während der Gala via Handy und Tablet oder am Laptop über das Dialogforum „meinSWR“ vorgenommen werden. Das SWR-Fernsehen wird das Finale live übertragen. „Nach diesem ausgesprochen überzeugenden und kenntnisreichen Auftritt der fünf Finalistinnen ist ein spannendes Finale garantiert", resümierte Monika Reule, Geschäftsführerin des Deutschen Weininstituts (DWI), das die Wahl alljährlich ausrichtet. (cm)