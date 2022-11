Vorlesender Schauspieler am DJ-Pult in Naumburger Bibliothek

Naumburg/Saubach - Lesen und für Kinder vor allem das Vorgelesen-Bekommen sind enorm wichtig. Doch wird diese Erkenntnis innerhalb der Gesellschaft unterschiedlich umgesetzt. „Wir haben Familien, bei denen ist die Wohnung voller Bücher, aber auch Familien, wo man kein einziges Buch findet“, sagte Garnet Meiß, Leiterin der Naumburger Utaschule zur Eröffnung des Vorlesetages. Dieser wurde am Freitag bundesweit begangen, und in der Grundschule in der Schönburger Straße konnten gleich sieben Vorleser inklusive Oberbürgermeister Armin Müller (CDU) sowie ältere Schüler aus der Humboldt- und der Freien Schule sowie vom Domgymnasium begrüßt werden, die sich den Erst- und Zweitklässlern widmeten. In kleinen Gruppen lauschten diese gespannt den Geschichten, etwa denen vom „Räuber Hotzenplotz“, die Mario Friedel, Vorstand im Förderverein der Stadtbibliothek, mitgebracht hatte.

