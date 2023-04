Jens Loth (v.l.) bereitet die Spieler der Arbeitsgemeinschaft Fußball der Naumburger Käthe-Kruse-Schule, hier Lukas Kemmer, im Freyburger Jahnsportpark auf das Turnier vor, das in der kommenden Woche in Braunsbedra stattfinden wird.

Freyburg/Naumburg - Die Zahl der Teilnehmer wird immer größer: Hatte es bislang beim Wettbewerb „Jugend trainiert für Paralympics“ nur das Landesfinale gegeben, so müssen in diesem Jahr erstmals zwei Regionalausscheide durchgeführt werden, um die Endrundenstarter zu ermitteln. Und so werden am Donnerstag kommender Woche in Braunsbedra acht Teams von Sonderschulen aus dem südlichen Sachsen-Anhalt um vier Plätze für das Finale in Magdeburg kämpfen.