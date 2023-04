Naumburg/Plotha - Ihr Name ist schön öfter in unserer Zeitung aufgetaucht: als aktive Handballerin und Torschützin des HC Burgenland in der Rubrik „Zahlenspiegel“, aber auch als Autorin in Bildtexten. Schließlich macht Kassandra Maul nicht nur für die Social-Media-Kanäle ihres Clubs regelmäßig Schnappschüsse von Punktspielen, sondern sie ist auch für Tageblatt/MZ schon das eine oder andere Mal als Fotoreporterin eingesprungen.

