Naumburg - Mit einem Heimspiel gegen die HSG Ostsee Neustadt/Grömitz starten die Handballmänner des HC Burgenland am Samstag in die neue Saison. Anwurf ist um 19 Uhr in der Glückauf-Sporthalle Hohenmölsen. Dass der gastgebende Drittliga-Aufsteiger dann überhaupt ein einigermaßen schlagkräftiges Team aufs Parkett schicken kann, ist nicht nur den Kaderplanern um Präsident Uwe Gering zu verdanken, sondern auch Kenny Haase. Der Mannschaftsarzt hatte in den letzten Wochen mehr zu tun, als ihm und Trainer Svajunas Kairis lieb war. Denn die Burgenländer waren von einer extremen Verletzungsserie heimgesucht worden (wir berichteten).

„Bis auf die beiden Langzeitverletzten sollten aber alle anderen Spieler in der Lage sein, zumindest punktuell Einsatzzeiten zu bekommen“, gibt Haase vor dem Saisonstart ein Update aus dem HCB-Lazarett. Der junge Linksaußen Laurenz Kröber werde wegen eines Kreuzbandrisses wohl acht bis neun Monate ausfallen. Am vergangenen Montag wurde er von Haase und seinen Kollegen im Eisenberger Klinikum operiert. Bei Neuzugang Lennart Gliese hofft der Teamarzt auf ein Comeback Ende September. Der vom Zweitligisten Dessau-Roßlauer HV gekommene Rückraumakteur hatte einen Außenmeniskussriss erlitten; er wurde in der Sportklinik in Halle, wo Kenny Haase nebenberuflich tätig ist, medizinisch versorgt.

Wir haben die Ausfallzeiten teilweise halbieren können. Kenny Haase

„Bei den anderen verletzten Spielern haben wir die Ausfallzeiten durch Maßnahmen wie Eigenbluttherapie und eine verbesserte physiotherapeutische Betreuung teilweise halbieren können“, berichtet Haase. So habe man zum Beispiel den Außenbandriss im Sprunggelenk des serbischen Neuzugangs Strahinja Vucetic, den Muskelfaserriss des Ungarn Soma Lukazs, die Schleimbeutelentzündung im Knie des litauischen Keepers Benas Vaicekauskas oder den Knorpelschaden im Knie von Kapitän Kenny Dober in den Griff bekommen. Zudem seien Nährstoffanalysen bei allen Spielern durchgeführt worden, um diese optimal einzustellen. „Diese Prophylaxe kann dem Einzelnen auch schon viel bringen.“

Und demnächst werden bei allen Akteuren des Drittliga-Teams im Naumburger SRH-Klinikum Herz und Lunge untersucht, so der 30-jährige Haase, der im Eisenberger Krankenhaus in der sportorthopädischen Abteilung angestellt ist und nebenbei auch die Drittliga-Fußballer des Halleschen FC bei deren Auswärtsspielen medizinisch betreut.