Vor 100 Jahren: Polizeihund Lotte sucht erfolgreich

In vielen Dörfern herrscht durch lang anhaltende Trockenheit Wassernot. "Diese wird in unserem Dorfe von Tag zu Tag immer größer", heißt es aus Klosterhäseler. "Jetzt bekommt jeder einzelne Haushalt nur noch täglich zweieinhalb Eimer Wasser zugemessen. Infolge dieser unhaltsamen Zustände ist man nun endlich zu dem festen Entschluss gekommen, gleich den Nachbardörfern Burgheßler, Dietrichroda und Burkersroda, eine Wasserleitung zu bauen. Der springende Punkt ist ja in erster Linie der Ort der Quelle und zum anderen die Geldfrage."

Die Hirschrodaer haben zwar eine neue Wasserleitung. "Aber das nun die Leitung kein Wasser liefert, das erfüllt uns alle mit Betrübnis", heißt es in einer Korrespondenz aus dem Dorf. Die Ursache liege darin, "dass es am Kraftbetriebe fehlt." So müssen alle Tage 30 Wagen an die Unstrut fahren, um dort Wasser zu holen. "Jeden zweiten Tag gibt es für den Haushalt Trinkwasser."

Unter dem 15. September berichtet das Kreisblatt über den lang ersehnten Witterungsumschwung. "Damit ist eine Witterung zu Ende, die mehrfach an den Sommer vor 25 Jahren erinnerte, denn vom 10. August bis 21. September 1886 regnete es nur einmal und im ganzen August und September jenes Jahres fielen an zusammen 10 Tagen bloß 22,5 Liter Regen auf jeden Quadratmeter, heuer aber hatten wir seit 1. August zwar auch erst 10 Regentage, doch ergaben sie etwa das Doppelte jenes Niederschlags (44,5) - freilich 16,3 Liter erst im September."

Aus Freyburg wird von einem dressierten Polizeihund "Lotte" berichtet, den der Fluraufseher Hilse abgerichtet hat. Dieser spürt nicht nur Flurdiebe auf, er half auch den Besitzer eines in der Flur verloren gegangenen Portemonnaies mit Geld zu finden. "Hilse ließ seine Lotte Witterung nehmen, nahm das Portemonnaie an sich und folgte dem Hunde. Dieser bellte vor der Tür eines in den Schweigenbergen gelegenen Weinberges." Dort fanden beide einen Mann bei der Arbeit, der den Verlust seines Portemonnaies noch gar nicht bemerkt hatte."