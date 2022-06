Von wegen prima Klima: Naumburger im Streit mit Behörden wegen zweiter Photovoltaik-Anlage

Naumburg - Wenn es um das Spannungsverhältnis zwischen Photovoltaik und Denkmalschutz geht, kann Thomas Killer viel erzählen. Der Naumburger ist Hausbesitzer und Inhaber eines Ingenieurbüros für Haustechnik. Er wohnt und arbeitet in der Bürgergartenstraße. 1992 kaufte er das Haus mit der Nummer 18. An einem Balken in seinem Büro hängt eine Denkmalschutz-Plakette. In diesem Zimmer befinden sich Ordner und Dokumente, die ihn derzeit in Rage versetzen. Denn seinem Plan, auf der Westseite des Hauses eine Photovoltaik-Anlage mit zwölf Modulen zu errichten, haben Stadtverwaltung als untere sowie das Landesverwaltungsamt als obere Denkmalschutzbehörde einen Riegel vorgeschoben. Sein Antrag vom Mai 2021 wurde abgelehnt, auch sein Widerspruch blieb erfolglos. „18 Schreiben sind hin- und hergegangen“, sagt Thomas Killer und zeigt eine akribisch geführte Liste.

