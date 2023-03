Burgscheidungen - Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Die anstrengenden, wilden Tage der närrischen fünften Jahreszeit liegen hinter den Karnevalsvereinen. Allerdings nicht beim Burgscheidunger Carnevalsverein (BCV). So schnell geben die Narren ihre Herrschaft nicht aus den Händen. Wie eh und je geht es in Burgscheidungen nach Aschermittwoch richtig zur Sache. Erst mit dem „Kehraus“, der letzten Veranstaltung am kommenden Samstag, wird die Saison verabschiedet.

