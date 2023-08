Mit einem Medienfest beschließt die Naumburger Stadtbibliothek den „Lesesommer XXL“. Dafür ist der Offene Kanal Merseburg-Querfurt zu Gast. Was alles geboten wird.

Stadtbibliothek in Naumburg

Naumburg - Ferdinand hat sein Lieblingsbuch gleich neben sich gelegt: „Star Wars. Das Lexikon der Raumschiffe“ steht mit großen Lettern auf dem Einband geschrieben. Gemeinsam mit Mediengestalterin Saskia Wenck arbeitete der Neunjährige an einem Comic, in dem er sein Lieblingsbuch vorstellen will.