Etliche städtische Projekte stehen in den Startlöchern. Am Reußenplatz geht es hingegen auf die Zielgeraden - wenn auch mit Verspätung.

Baumaßnahmen in Naumburg

Am Reußenplatz wird momentan - hier Jose Barbosa (v.r.), Sarafim Gomes und Salvador Silva - fleißig gepflastert. Es ist eine von diversen städtischen Baumaßnahmen, die schon laufen oder bald beginnen.

Naumburg - Wie in einem Horrorfilm, in dem sich der Erschossene ein letztes Mal aufbäumt, zeigt heute der Winter noch mal ein leichtes Zucken. Doch ändert dies nichts daran, dass das Baugeschehen der Stadt Naumburg Fahrt aufgenommen hat sowie manche Projekte in den Startlöchern stehen. Ein Überblick: