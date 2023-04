Von Sofas bis Autoreifen - Im Wethautal fällt immer mehr illegaler Müll an

Illegaler Müll ist in vielen Kommunen ein großes Problem. Auch die Verbandsgemeinde Wethautal verzeichnet hohe Kosten für die Entsorgung des Unrats.

Osterfeld - „Die Papierkörbe der Stadt sind regelmäßig mit Hausmüll aller Art gefüllt. Auch in der Nähe der Glascontainer am Tonteich in Osterfeld finden wir regelmäßig mit Hausmüll gefüllte Säcke“, berichtet Rüdiger Hertel, Chef des Osterfelder Bauhofes.