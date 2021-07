Von Sachsen nach Italien

Crimmitschau/Billroda - „Es war ganz okay, aber rundum zufrieden bin ich nicht“, resümiert Tim Apolle nach dem Auftakt zur nationalen Hard-Enduro-Meisterschaft im sächsischen Crimmitschau. Platz zwei wurde es am Ende für den Piloten aus Billroda. „Meine Erwartungen sind etwas höher gewesen“, gibt der angehende Lehrer zu.

Nach einem „sehr guten Prolog“, wie Apolle berichtet, gewann er das anschließende Gruppenrennen über 90 Minuten. Damit qualifizierte er sich für das Hauptrennen in der dortigen Kiesgrube, das allerdings nach einem Sturz im Kinderwettbewerb von 90 auf 60 Minuten verkürzt werden musste. „Ich gewann den Start und führte auch nach der ersten Runde, ehe ich in der zweiten Runde mit dann schwereren Hindernissen und einem steilen Hang Zeit und Platz eins verlor“, beschreibt der 24-Jährige den Verlauf des Finalrennens. In der dritten Runde fand Tim Apolle seine Spur, und er holte wieder auf, aber nun waren immer wieder überrundete Fahrer im Weg. Dennoch fand er das Hinterrad des nun führenden Leon Hentschel; dem Billrodaer gelang es aber nicht mehr, den Spitzenreiter noch abzufangen. Den dritten Platz belegte Vaclav Nedved aus Tschechien.

Nun fiebert Tim Apolle der nächsten Bewährungsprobe entgegen: dem Start beim ersten offiziellen Wertungsrennen der neuen Hard-Enduro-Weltmeisterschaft am 10. und 11. Juli im italienischen Abetone. Nachdem zum Saisonauftakt in Portugal keine Punkte vergeben worden waren und der zweite Lauf in Österreich abgesagt wurde (Tageblatt/MZ berichtete), soll es nun im dem kleinen Städtchen in der Toskana endlich hoch hergehen. Geplant ist zunächst ein Prolog, in dem in zwei Prüfungen eine Gesamtfahrzeit ermittelt wird, mit der sich dann die besten Piloten für das Finale am Sonntag qualifizieren. Dieses wird mit Massenstart im Cross-Country-Stil über mindestens drei Stunden auf einer noch anspruchsvolleren Strecke ausgetragen. Da das Gelände bei Abetone besonders anstrengend und steinig ist, trägt das Event auch den Namen „Abestone“.

„Ich bin ja schon mehrfach Enduro-WM-Rennen gefahren, aber entweder die Super-Variante unterm Dach oder die schnellere Kategorie im Freien. Die Hard-Enduro-Weltmeisterschaft ist nun allerdings noch mal ein ganz anderes Kaliber, auf das ich mich sehr freue“, sagt Tim Apolle. Weil schon eine Woche nach den Rennen in Italien am 17. Juli der zweite Wertungslauf der Deutschen Meisterschaft im bayerischen Reisersberg - in der Nähe von Passau und Deggendorf gelegen - auf dem Programm steht, wird der Billrodaer gleich dorthin reisen und zwischendurch nicht mehr nach Hause kommen.