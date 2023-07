Im August 1980 zogen Birgit Kunze und ihre Freundinnen mit dem Fahrrad von Tultewitz aus gen Ilmenau los - geschlafen wurde am Wegesrand.

Naumburg - Unter dem Motto „Mein schönstes Ferienerlebnis“ rief Tageblatt/MZ dazu auf, Erinnerungen an besondere Urlaube mit uns zu teilen. Unter allen Einsendungen wurde am Montag ausgelost. Jeweils einen 200-Euro-Gutschein für das Naumburger „Reiseland“ in der Herrenstraße erhalten die drei Damen mit den folgenden Geschichten.