In der Nebraer Straße in Karsdorf halten Polizeibeamte einen 22-jährigen E-Scooter-Fahrer an. Bei der Kontrolle stellen sie fest, dass er unter Drogeneinfluss steht und sein Fahrzeug kein Kennzeichen hat. Ebenfalls ohne Kennzeichen sind ein 17-Jähriger in Naumburg und ein 20-Jähriger in Weißenfels unterwegs.

Karsdorf/Naumburg/cm - Polizeibeamte stoppten am Samstagabend in der Nebraer Straße in Karsdorf einen E-Scooter-Fahrer. Dabei stellte sich heraus, dass der 22-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und in einer Klinik durchgeführt. Ferner befand sich an dem E-Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen. Gegen den jungen Mann wird nun ermittelt.

Ebenfalls auf einem E-Scooter ohne Kennzeichen unterwegs war am Sonnabend gegen 0.30 Uhr in der Weißenfelser Straße in Naumburg ein 17-Jähriger. Es stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht pflichtversichert war. Die Polizei leitet nun Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. Ein ähnlicher Fall geschah am Samstagmorgen in der Merseburger Straße in Weißenfels, wo ein 20-Jähriger kein Kennzeichen an seinem E-Scooter hatte.