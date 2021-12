Von Naumburg in alle Welt

Naumburg - 2007, damals noch als Leiter des Oberbürgermeister-Büros, war es Armin Müllers Idee, dem Naumburger Weihnachtsbrief eine neue Form zu geben und ihn erstmals als Broschüre in alle Welt zu verschicken. Nun, 2021, ist Müller als neues Naumburger Stadtoberhaupt nicht nur Versender, sondern auch maßgeblicher Autor des diesjährigen Heimatbriefes. Traditionell wird dieser - zurückgehend auf eine Initiative des damaligen OB Curt Becker aus dem Jahr 1991 - an ehemalige Naumburger verschickt, die aus beruflichen oder familiären Gründen inzwischen in anderen Ländern oder in anderen Regionen Deutschlands wohnen.

Und so gehen am Sonnabend insgesamt 782 Exemplare des mittlerweile 30. Weihnachtsbriefes per Post auf die Reise. 80 Exemplare davon werden in 29 ausländische Staaten verschickt. Möglich wird dies durch die Unterstützung von Naumburger Tageblatt/Mitteldeutsche Zeitung. Die Saale-Unstrut-Heimatzeitung ist von Beginn an Partner dieser in Sachsen-Anhalt wohl einmaligen Aktion.

Rückblick auf 18 Seiten

„Als mit der Region verbundene Tageszeitung setzen wir gern diese Tradition fort und hoffen, so dass bei Naumburgern, die nicht mehr in der Domstadt wohnen, der Kontakt zu alten Heimat bestehen bleibt und gefestigt wird“, unterstrich Olaf Döring. Der Geschäftsführer des Zeitungsverlages Naumburg Nebra übergab am gestrigen Freitag gemeinsam mit Oberbürgermeister Armin Müller (CDU) die Briefe dem städtischen Weihnachtsmann, der sie nun zur Post bringt. Ihnen liegt jeweils ein Tageblatt/MZ vom heutigen Sonnabend bei - ebenfalls als Gruß aus Naumburg. Vielleicht aber auch als Anregung, die Zeitung problemlos als E-Paper zu beziehen und so stets aktuell über das Geschehen im Süden Sachsen-Anhalts informiert zu sein.

Trotz der Corona-Situation und ohne Adventsmarkt präsentieren sich der Naumburger Markt und die Stadtkirche St. Wenzel weihnachtlich. (Foto: Torsten Biel)

Armin Müller, der zusammen mit der Fachbereichsleiterin für Stadtentwicklung und Bau, Ute Freund, zur Übergabe in die Rathausdiele gekommen war, dankte für diese Unterstützung. „Wir freuen uns, durch sie auch in diesem Jahr den Brief verschicken zu können“, so der OB. Auf 18 Seiten blickt Müller in dem wieder von der Bad Kösenerin Barbara Demter gestalteten Heft auf das zu Ende gehende Jahr in Naumburg sowie den Ortsteilen zurück.

Die OB- und Landratswahl im April, die Wiederaufnahme der Dorf-Spaziergänge durch die Ortsteile und die Hilfe für die Partnerregion Aachen nach der verheerenden Flutkatastrophe sind ebenso Themen wie die Sanierung und Neugestaltung der Radinsel in Bad Kösen, das Pop-up-Festival für Kunst und Kreativität sowie das Jubiläum 275 Jahre Hildebrandt-Orgel.

Kein „normales“ Jahr

Schaut der Leser auf die Seiten mit diesen Themen, kann der Eindruck entstehen, Naumburg habe ein „ganz normales“ Jahr 2021 erlebt. Dem allerdings war coronabedingt ganz und gar nicht so. Das Kirschfest fiel aus, die Weinmeile ebenso, der Weihnachtsmarkt wurde nicht eröffnet. Und vor allem die Folgen des erneuten Lockdowns und der vielfältigen Einschränkungen - so in den Schulen - beeinträchtigten das Leben der Stadtgesellschaft erheblich.

Armin Müller bleibt dennoch optimistisch: „Unsere liebens- und lebenswerte Stadt feiert in sieben Jahren ihr 1.000-jähriges Jubiläum. Bis dahin wollen wir unsere Heimatstadt mit Kompetenz, Kreativität, Erfahrung und Engagement weiterentwickeln. Mit diesem Jahresrückblick möchte ich einen Einblick in unser Stadtleben und auf diesem Weg ins Jahr 2028 geben. Wir blicken nach dem Lockdown im vergangenen Winter dankbar auf einen Sommer und Herbst mit vielen Veranstaltungen und persönlichen Freiheiten zurück. Deshalb versuche ich, nicht mit Angst und Pessimismus in diese Weihnachtszeit zu gehen, sondern wünsche mir, dass wir gemeinsam das Beste aus der Sache machen.“

Die meisten gehen in die Schweiz

Insgesamt 80 der Weihnachtsbriefe werden ins Ausland verschickt. So gehen 15 Briefe in die Schweiz und 14 in die USA. Neu dazu gekommen ist Portugal, wohin ein Brief auf die Reise geht. Die weiteren Länder: Australien (sechs Briefe), Kanada und Großbritannien (je fünf), Österreich (vier), China und Niederlande (je drei), Südafrika, Brasilien, Türkei und Frankreich (je zwei) sowie Spanien, Katar, Ungarn, Belgien, Neuseeland, Philippinen, Japan, Israel, Mexiko, Namibia, Kenia, Italien, Irland, Dänemark, Schweden und Norwegen (je ein Brief). Die Gesamtzahl der Briefe ist gegenüber den vorigen Jahren relativ stabil geblieben. Wandern in diesem Jahr 782 Exemplare in den Briefkasten, so waren es 799 Briefe im Jahr 2020 und 789 im Jahr 2015.

In den Umschlägen stecken jeweils Überweisungsträger für Spenden, um die mit dem Versenden des Briefes gebeten werden. Jährlich kommen dabei mehrere Tausend Euro zusammen, die von den ehemaligen Naumburgern überwiesen werden. Das Geld werde zur Heimatpflege sowie für die Ortsteile, für Kultur sowie Kinder und Jugendliche verwendet, sagte OB Armin Müller.

Am Ende des Briefes ist ein Überblick über die 2022 geplanten Veranstaltungen zu finden. Ob und welcher Form sie stattfinden, hängt von der Corona-Situation ab. Bereits zeitlich nach hinten verschoben wurde das Uta-Treffen.