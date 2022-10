Von Lossa bis Karsdorf: Welche Straßen der Burgenlandkreis erneuern will

Naumburg - Trotz seiner angespannten Finanzsituation und der Probleme im Baugewerbe plant der Burgenlandkreis weitere Vorhaben im Tiefbau innerhalb der Saale-Unstrut-Region. Über die Projekte informierte Landrat Götz Ulrich (CDU) in der jüngsten Sitzung des Kreistages. Tageblatt/MZ gibt einen Überblick.Burgscheidungen - Unstrutbrücke, Flutdurchlass und Mühlgrabenbrücke: Derzeit finden umfangreiche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen statt. Die Vergabe der Leistungen ist erfolgt, die Arbeiten sollen am Jahresende beendet sein. Die Gesamtmaßnahme zur Erneuerung der Bauwerke wird aus Fördermitteln zur Beseitigung der Hochwasserschäden finanziert. Es liegt ein Fördermittelbescheid in Höhe von 7,48 Millionen Euro vor. Der geplante Kostenrahmen ist laut Kreisverwaltung bisher eingehalten.