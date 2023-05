Das Stadtmuseum Naumburg und seine Einrichtungen laden zum Internationalen Museumstag ein. Am Sonntag gibt es freien Eintritt und eine Reihe an Angeboten.

Von Klinger und Kruse bis Wenzelsturm - Was es in Naumburg zu entdecken gibt

Das Max-Klinger-Haus in Großjena lädt ebenfalls zum Internationalen Museumstag am Sonntag ein.

Naumburg/ag - Am Sonntag, 21. Mai, dem Internationalen Museumstag, laden das Stadtmuseum Naumburg und die zu ihr gehörenden Einrichtungen dazu ein, die vielseitigen Museen und Ausstellungen in Naumburg und der Umgebung zu entdecken. Das Stadtmuseum Hohe Lilie, die Galerie im Schlösschen, der Wenzelsturm, das Romanische Haus in Bad Kösen und das Max-Klinger-Haus in Großjena öffnen ihre Pforten und begrüßen alle Besucherinnen und Besucher bei freiem Eintritt.

Künstlerfamilie Götze stellt im Schlösschen aus

Neben den dauerhaften Ausstellungen in den jeweiligen Museumshäusern gibt es außerdem vielfältige Sonderausstellungen zu entdecken. Im Stadtmuseum Hohe Lilie wird aktuell noch die Kabinettausstellung „Von der Kunst, Bekanntes zu entdecken“ gezeigt, bei der man sich auf einen imaginären Streifzug durch Naumburg begeben und Veränderungen zum heutigen Stadtbild feststellen kann.

Auf der anderen Seite des Marktplatzes, in der Galerie im „Schlösschen“, ist derweil die Ausstellung der Künstlerfamilie Götze zu sehen, die vom Theater Naumburg in Kooperation mit dem Stadtmuseum präsentiert wird. Hier erwartet die Besucherinnen und Besucher ein farbiges Potpourri der vielfältigen Arbeiten von Inge, Grita, Wasja und Moritz Götze.

Das Romanische Haus in Bad Kösen gibt Einblicke in die Welt der berühmten Puppengestalterin Käthe Kruse. (Foto: Torsten Biel)

Die Sonderausstellung „Inspirationen“, die Käthe Kruses künstlerisches Umfeld und ihren großen Einfluss auf die internationale Puppenindustrie beleuchtet und in Zusammenarbeit mit dem Puppenexperten Thomas Dahl entstand, rundet das Ausstellungsangebot im Bad Kösener Romanischen Haus ab. Die diesjährige Jahresausstellung im Max-Klinger-Haus in Großjena widmet sich indessen der achten grafischen Folge „Ein Leben“, in der Klinger vom Schicksack einer „gefallenen Frau“ erzählt.

Digitale Schnitzeljagd durch Naumburgs ältestes Bürgerhaus

Alle, die hoch hinaus wollen, können die 242 Stufen bis zur Aussichtsplattform des Wenzelsturms erklimmen. Im Stadtmuseum „Hohe Lilie“ erwartet Familien mit Kindern zudem eine digitale Schnitzeljagd durch Naumburgs ältestes Bürgerhaus, bei der knifflige Rätsel gelöst werden müssen. Der Actionbound ist für Kinder ab zehn Jahren geeignet und kann sowohl mit dem eigenen Smartphone als auch mit Tablets, die entliehen werden können, gespielt werden.

Alle Einrichtungen haben am Sonntag 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist jeweils frei.