Bauvorhaben in Naumburg Von Klinger-Schule bis Schützenhaus - Wie es um Bauprojekte bestellt ist

Die Stadt Naumburg steckt etliche Millionen in die beiden Einrichtungen in Kleinjena und Bad Kösen. Aber auch andere Projekte gehen auf die Zielgerade. Was es Neues bei Schützenhaus und Reichskrone gibt.