Dagmar Richter, die ehemalige Wirtin der Bad Kösener Gaststätte „Himmelreich“, zeigt fortan in einer Dauerausstellung in der Freyburger Burgmühle eine Auswahl ihrer Werke. Wie sie zu ihrer neuen Leidenschaft einst gekommen war.

Von der Saale an die Unstrut - Frühere „Himmelreich“-Wirtin stellt Kunst in Burgmühle aus

Die ehemalige „Himmelreich“-Wirtin Dagmar Richter gibt in einer Dauerausstellung in der Burgmühle Freyburg Einblicke in ihr Schaffen.

Freyburg - Der Zusammenfluss von Saale und Unstrut, Winterlandschaften, die Stifterfiguren des Naumburger Doms, eine Auswahl an Selbstporträts: Die neue Ausstellung in der Freyburger Burgmühle mit malerischem Blick auf die Unstrut ist vielfältig. Geschaffen hat die etwas mehr als 50 Arbeiten allerdings „nur“ eine Frau.