Kunsthalle in Naumburg Von Abschied und Ankunft: Fotograf Bertram Kober zeigt Aufnahmen von der Reise des Triegel-Altars
Der Leipziger Fotograf Bertram Kober hat die Reise des Cranach-Triegel-Retabels von Naumburg nach Rom dokumentiert. In der Kunsthalle im Steinweg zeigt er einen Fotoessay.
Aktualisiert: 21.01.2026, 09:51
Naumburg - Es wurde und wird noch immer rege über ihn diskutiert: auf den Kulturseiten deutscher Zeitungen, in Leserbriefen, in der hohen Politik. Am Freitagabend auch auf der Straße, genauer gesagt im Naumburger Steinweg vor der Kunsthalle, in der eine neue Ausstellung eröffnet wurde.