Der Leipziger Fotograf Bertram Kober hat die Reise des Cranach-Triegel-Retabels von Naumburg nach Rom dokumentiert. In der Kunsthalle im Steinweg zeigt er einen Fotoessay.

Von Abschied und Ankunft: Fotograf Bertram Kober zeigt Aufnahmen von der Reise des Triegel-Altars

„Umzug“ heißt die neue Ausstellung in der Kunsthalle im Naumburger Steinweg. Bis zum 15. Februar ist ein Fotoessay des Fotografen Bertram Kober zu sehen. Er begleitete den Triegel-Altar nach Rom.

Naumburg - Es wurde und wird noch immer rege über ihn diskutiert: auf den Kulturseiten deutscher Zeitungen, in Leserbriefen, in der hohen Politik. Am Freitagabend auch auf der Straße, genauer gesagt im Naumburger Steinweg vor der Kunsthalle, in der eine neue Ausstellung eröffnet wurde.