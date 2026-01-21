weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Naumburg
    4. >

  4. Kunsthalle in Naumburg: Von Abschied und Ankunft: Fotograf Bertram Kober zeigt Aufnahmen von der Reise des Triegel-Altars

Eil
Erste "Wetten, dass ..?"- Sendung mit Kaulitz-Brüdern kommt aus Halle
Erste "Wetten, dass ..?"- Sendung mit Kaulitz-Brüdern kommt aus Halle

Kunsthalle in Naumburg Von Abschied und Ankunft: Fotograf Bertram Kober zeigt Aufnahmen von der Reise des Triegel-Altars

Der Leipziger Fotograf Bertram Kober hat die Reise des Cranach-Triegel-Retabels von Naumburg nach Rom dokumentiert. In der Kunsthalle im Steinweg zeigt er einen Fotoessay.

Von Constanze Matthes Aktualisiert: 21.01.2026, 09:51
„Umzug“ heißt die neue Ausstellung in der Kunsthalle im Naumburger Steinweg. Bis zum 15. Februar ist ein Fotoessay des Fotografen Bertram Kober zu sehen. Er begleitete den Triegel-Altar nach Rom.
„Umzug“ heißt die neue Ausstellung in der Kunsthalle im Naumburger Steinweg. Bis zum 15. Februar ist ein Fotoessay des Fotografen Bertram Kober zu sehen. Er begleitete den Triegel-Altar nach Rom. (Foto: Nicky Hellfritzsch)

Naumburg - Es wurde und wird noch immer rege über ihn diskutiert: auf den Kulturseiten deutscher Zeitungen, in Leserbriefen, in der hohen Politik. Am Freitagabend auch auf der Straße, genauer gesagt im Naumburger Steinweg vor der Kunsthalle, in der eine neue Ausstellung eröffnet wurde.