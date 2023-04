Im Nietzsche-Dokumentationszentrum Naumburg erweitert Künstler Christian Thanhäuser seine aktuelle Gemeinschaftsschau mit Paul Renner „Nietzsches Naturen“ um vier neue Zeichnungen. Am Abend des 28. April 2023 stellt Thanhäuser, der auf der Leipziger Buchmesse mit seinem Verlag präsent ist, mit Thomas Macho in Naumburg das gemeinsame Buch „Sehen ohne Augen“ vor.

Naumburg - Inmitten purerer Idylle - an einem kleinen See in den Voralpen - entstand während eines einwöchigen Urlaubs der Österreicher Thomas Macho und Christian Thanhäuser die Idee zu einem Gemeinschaftsprojekt. Eines Abends fragte Thanhäuser, seines Zeichens Künstler, Illustrator und Verleger, den Kulturwissenschaftler und Philosophen Macho, ob er einen besonderen Wunsch zu seinem bevorstehenden 70. Geburtstag habe - vielleicht ein Thema für ein gemeinsames Projekt. Macho hatte tatsächlich einen noch nicht publizierten jungen Text parat: „Sehen ohne Augen“. Der Verleger Thanhäuser, von dem spannenden Titel angetan, überlegte nicht lange und machte sich nach dem Urlaub sofort ans Werk für ein gemeinsames Büchlein. Dieses stellen beide Männer am morgigen Freitagabend, 28. April, im Nietzsche-Dokumentationszentrum (NDZ) Naumburg vor (siehe „Lesung und Rundgang im Zeichen der Buchmesse“).