Vom Schauspielstudium in den Lockdown - Welche Wege Barbara Elisabeth Bühl als frische Absolventin notgedrungen einschlug

Steht als Gastschauspielerin für Martin Heckmanns "Das wundervolle Zwischending" in Naumburg auf der Theaterbühne: Barbara Elisabeth Bühl.

Naumburg - Als Anne stand Barbara Elisabeth Bühl erstmals für Martin Heckmanns „Das wundervolle Zwischending“ auf der Naumburger Theaterbühne - diesen Samstag übrigens zum letzten Mal. Doch es könnte für das Naumburger Publikum ein Wiedersehen mit der Münchnerin geben - jedoch erneut als Gastschauspielerin. Auf ein festes Engagement am kleinsten Stadttheater Deutschlands hatte die Absolventin der Theaterakademie Vorpommern auf Usedom noch im Januar 2020 gehofft. Wegen der Corona-Lockdowns für Theaterbetriebe lag ihr Bewerbungsschreiben dann aber auf Eis. „Zwei Jahre später, so lange hat er meine Unterlagen aufgehoben“, erzählt sie, „hat mich dann Herr Neugebauer zum Vorsprechen eingeladen.“ Ein Festengagement kam für sie da aber schon nicht mehr in Frage.