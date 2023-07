Das Freibad in Freyburg ist nunmehr 70 Jahre alt. Dass die Anlage an den Schweigenbergen bis heute besteht, ist dem Einsatz vieler zu verdanken. Förderverein feiert mit Gästen Jubiläum.

Freyburg - Die Zeiten ändern sich. Wer ein Beispiel für diesen Spruch sucht, muss nur nach Freyburg blicken. Fast auf den Tag genau, am 7. Juli 1953, wurde das Nichtschwimmerbecken und am 2. August 1953 das gesamte Schwimmbad in Freyburg eröffnet. Bis zur Eröffnung der Anlage badeten die Freyburger in der Unstrut, wo es eine Badeanstalt gab. Nun ist das Freyburger Bad 70 Jahre alt. Und das musste groß gefeiert werden.