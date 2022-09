Vom Feuchttuch-Hersteller zu Europas führenden Produzenten von Medizin-Produkten

Die Innovate GmbH, Produzent von medizinischen Produkten, feiert am heutigen Freitag ihr 20-jähriges Bestehen am Standort im Gewerbegebiet Schönburg vor den Toren Naumburgs. David Dowan überwacht als sogenannter Rollen-Mann die Produktion.

Schönburg - „Es gibt nicht viele ausländische Firmen, die einst hierher kamen - und die jetzt immer noch hier vor Ort tätig sind.“ Deshalb blicke er mit Stolz auf die Geschichte der Innovate GmbH, bekennt Alexander van Haren. Vor 20 Jahren, am 1. Juli 2002, startete das Unternehmen mit 15 Mitarbeitern im Am Hohen Stein vor den Toren Naumburgs in der Halle eines ehemaligen Fensterbaubetriebs als Hersteller von Feuchttüchern. Nur wenige Monate später, am 4. Oktober, erfolgte die offizielle Eröffnung der Firma. „Damals hatten wir einen Umsatz von 1,4 Millionen Euro, im Jahr 2021 waren es 37,5 Millionen Euro“, nennt der Geschäftsführer zwei Zahlen, welche die Entwicklung verdeutlichen.