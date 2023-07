Städte müssen eine Wärmeplanung erstellen. Im Naumburger Rathaus sieht man sich da überfordert. Die Stadt will dafür auch die Technischen Werke ins Boot holen. Und TWN-Chef Holger Rudert hat schon Vorstellungen.

Energiewende in Naumburg

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg - Die Ampel-Regierung in Berlin strebt eine Wärmewende an. Damit künftig mehr mit Erneuerbaren Energien geheizt wird und weniger mit Gas und Öl, soll noch in dieser Woche über das umstrittene Energie-Gesetz abgestimmt werden.